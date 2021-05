Giovanni Orsina | Attenti | nell' Università la libertà d' espressione si sta restringendo

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 15 maggio 2021) Lo spirito del tempo, di questo nostro tempo che la scrittrice Guia Soncini ha definito “l’era della suscettibilità”, quello spirito che si è già tradottoa “cancel culture”, comincia a manifestarsi anche all’“e non mi piace per niente”, dice. I segnali - aggiunge il politologo, che insegna storia contemporanea e dirige la School of Government alla Luiss di Roma - si colgono chiaramente nei casi di Marco Bassani,Gozzini e Marco Gervasoni, tre docenti universitari sospesi o sottoposti a indagini per aver espresso le loro opinioni. Ne va dellad’, non solo dentro l’, il luogo dove ricerca eintellettuale dovrebbero essere tutelati più che altrove. ...