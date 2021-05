(Di sabato 15 maggio 2021) E’tra glididi. Oggetto della contesa i, alcuni pezzi unici, che saranno battuti all’da Pandolfini il 23 giugno a Firenze. Un’che il figlio adottivo die Carlodi, Andrea, vede come una sorta di sacrilegio e un’onta per la memoria della madre. E lancia strali all’indirizzo della sorellastra Lucrezia Lante della Rovere. “Sono fuori di me -dice comunicando dell’imminente- si tratta dia cuiteneva più di tutto, mai e poi mai li avrebbe dati all’, eranodi famiglia, voleva rimanessero alla famiglia. C’è in particolare ...

Advertising

HuffPostItalia : Gioielli di Marina Ripa di Meana all'asta. Scontro tra eredi - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Marina Ripa di Meana, lite dei figli Lucrezia e Andrea sull'asta dei gioielli della madre: «Svenduti a pochi euro» htt… - qn_lanazione : Gioielli di Marina Ripa di Meana all'asta. Il figlio: 'Così Lucrezia cancella tracce della mamma'. E' polemica per… - PandolfiniAste : CHARME E FANTASIA : I GIOIELLI D'AUTORE DI MARINA RIPA DI MEANA DA PANDOLFINI - StreetNews24 : 'Un'asta per cancellare la memoria di Marina Ripa di Meana. Gioielli che mia madre non avrebbe mai venduto. Ci tene… -

Ultime Notizie dalla rete : Gioielli Marina

A proposito della decisione presa da Lucrezia Lante della Rovere di battere all'asta idiRipa di Meana presso Pandolfini il 23 giugno a Firenze, Andrea Ripa di Meana Cardella ha ...Leggi ancheRipa di Meana: "Quando Agnelli mi trovò a letto con due uomini" MortaRipa di Meana, il cordoglio dei vip: "Una leonessa" "Sono ia cuiteneva più di tutto - ...Marina Ripa di Meana, i figli Lucrezia Lante della Rovere e Andrea Ripa di Meana Cardella divisi per l'asta dei gioielli appartenuti alla stilista e attivista scomparsa a 77 anni il 5 ...Firenze, 15 maggio 2021 - "Un'asta per cancellare la memoria di Marina Ripa di Meana. Gioielli che mia madre non avrebbe mai venduto. Ci teneva moltissimo. Me lo ripeteva più volte. 'Quando non ci ...