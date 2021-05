DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE | Caruso | Ciccone e Nibali scalano la classifica Valter resiste

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGENERALELA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI TUTTE LE CLASSIFICHE DEL: MAGLIA BIANCA, AZZURRA E CICLAMINO 17.21 Da parte nostra, per oggi, è tutto. Grazie per essere rimasti con noi, a domani! 17.20 Oggi hanno guadagnato una posizione in(6°),(7°) e(16°). 17.20 Ricapitoliamo come è andata la tappa: c’è stata grande bagarre nella prima ora e, alla fine, se n’è andata una fuga comprendente i seguenti nove corridori: Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF-Faizanè), Nelson Oira (Movistar), Victor Lafay (Cofidis), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Kobe ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D'ITALIA LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI TUTTE LE CLASSIFICHE DEL GIRO D'ITALIA: MAGLIA BIANCA, AZZURRA E CICLAMINO 17.21 Da parte nos ...