Corso ABAP-SAP gratuito con stage | destinatari | requisiti e come iscriversi

Leggi su 2anews

(Di sabato 15 maggio 2021) La Gjordan seleziona 15 risorse da inserire in un-SAP conin aziende. Ecco tutte le informazioni per partecipare. La GJordan, scuola di formazione SAP, offre una nuova opportunità per i giovani con la selezione di 15 risorse da inserire in un-SAP. Le risorse selezionate saranno inserite nella Business