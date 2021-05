Colpita una casa a Gaza | muoiono 10 persone

(Di sabato 15 maggio 2021) Un’intera famiglia di 10è morta nel crollo di unadi tre piani durante i bombardamenti. A riferirlo è l’ANSA. L’unico sopravvissuto è un bimbo di appena 5 mesi, scampato all’orrore solo perchè la mamma è riuscita a fargli da scudo. L’edificio sarebbe stato colpito da almeno tre missili sganciati dagli F-16 israeliani che hanno causato il ferimento di altre 25nelle abitazioni vicine. Questa è in assoluto la campagna militare con il più alto numero di vittime. Il bilancio totale dei morti è di 136, fra cui 39 bambini o minori. I feriti sono 950. Hamas intanto ha risposto riprendendo il lancio di razzi verso il sud di Israele, in particolare contro le città di Ashkelon e Ashdod che, insieme a Beer Sheva, Sderot e aree limitrofe, erano già state colpite nella notte scorsa. Un razzo ...

Un'intera famiglia di 10 persone, otto bambini e due donne, è morta nel crollo di una casa di tre piani nella parte nord - occidentale della Striscia di Gaza, bombardata dagli ...