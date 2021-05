Calcio | Iachini ' Fiorentina nel cuore | ma ho deciso di andar via'

Advertising

LALAZIOMIA : Iachini: “Dopo la vittoria con la Lazio potevo essere riconfermato, ma è giusto che la Fiorentina faccia il suo per… - sportface2016 : #FiorentinaNapoli Le dichiarazioni di Beppe #Iachini alla vigilia del match del Franchi contro i partenopei - sportli26181512 : Iachini: 'Perché non sono stato confermato? Giusto lasciarsi da amici': Iachini: 'Perché non sono stato confermato?… - Gazzetta_it : Iachini: 'Perché non sono stato confermato? Giusto lasciarsi da amici' #Fiorentina - CarpeDiemHvar13 : @ChiaraAndrea_B Tenerani giusto ieri ha detto in radio che aveva saputo che Commisso stava pensando di confermare I… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Iachini

"Il fatto che il presidente abbia detto determinate cose su di me non può che farmi piacere - ha sottolineato- , non è una cosa normale nele questo dimostra ancora di più quanto sia ......salvezza raggiunta in anticipo è un motivo d'orgoglio perche però non vuol regalare nulla e sta pensando a schierare il grande ex Callejon dal 1' Commisso ha avuto belle parole per“Le parole del presidente si ascoltano, non si commentano. Ringrazio le persone che ci sono state vicino, la società, i ragazzi. Sono felice che il presidente sia contento e che i tifosi siano ...L'ultima gara del'anno al Franchi, per chiudere al meglio contro il Napoli e con la salvezza ormai in tasca. «Abbiamo fatto un lavoro incredibile fin qui. Non nascondo che in ...