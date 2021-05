Amministrative in Croazia, favoriti i rosso-verdi di «Mozemo» (Di sabato 15 maggio 2021) Alle elezioni Amministrative che si terranno oggi in Croazia, si prospetta un risultato a metà strada tra continuità e cambiamento che rispecchierà in gran parte le tendenze emerse alle politiche del luglio scorso, segnate dal contenimento dell’estrema destra, da un lato, e dalla progressiva ascesa della sinistra radicale, dall’altro, in alternativa ad un centrosinistra profondamente in crisi. Emblematico è il voto di Zagabria, dove i cittadini sono chiamati a designare il successore di Milan Bandic, il controverso sindaco della capitale, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 15 maggio 2021) Alle elezioniche si terranno oggi in, si prospetta un risultato a metà strada tra continuità e cambiamento che rispecchierà in gran parte le tendenze emerse alle politiche del luglio scorso, segnate dal contenimento dell’estrema destra, da un lato, e dalla progressiva ascesa della sinistra radicale, dall’altro, in alternativa ad un centrosinistra profondamente in crisi. Emblematico è il voto di Zagabria, dove i cittadini sono chiamati a designare il successore di Milan Bandic, il controverso sindaco della capitale, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Croazia Amministrative in Croazia: a Zagabria i rosso - verdi? Una via del centro di Zagabria - foto © Hrvoje Gradecak/Shutterstock Domenica 16 maggio si vota per le amministrative nelle principali città della Croazia. Secondo in sondaggi sono possibili veri e propri cambiamenti, tra i più importanti la possibilità che a Zagabria vinca un sindaco rosso - verde, ...

LGBT Croazia, due passi avanti e uno indietro "È una mossa pre - elettorale [in vista delle elezioni amministrative di questa domenica 16 maggio, ... Secondo me, vogliono far vedere alla Germania che la Croazia non è la Polonia o l'Ungheria", ...

Amministrative in Croazia: a Zagabria i rosso-verdi? Osservatorio Balcani e Caucaso Voto amministrativo in Croazia. Il governo alla prova delle urne ZAGABRIA Poco più di 3,66 milioni di elettori - circa 60.000 in meno rispetto al 2017 - sono coloro i quali avranno diritto di voto alle elezioni amministrative in Croazia domeni ...

Giornata di silenzio elettorale Oggi in Croazia è giornata di silenzio elettorale. Domani è in programma la prima tornata delle elezioni amministrative. Gli elettori saranno chiamati a eleggere i Consigli comunali e cittadini, le As ...

