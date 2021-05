Accuse di censura e discriminazione a Verissimo: la dura replica di Silvia Toffanin alla modella transessuale Lea T (Di sabato 15 maggio 2021) Silvia Toffanin, in apertura di puntata a Verissimo, spiega come in queste settimane sarebbe dovuta andare in onda un’intervista alla modella transessuale Lea T. Tuttavia la sua ospite avrebbe chiesto di censurarla dopo la partecipazione dell’onorevole Giorgia Meloni la scorsa puntata. La secca risposta della conduttrice apre la puntata, per poi decidere di mandare clamorosamente in onda l’intervista, nonostante il rifiuto. Silvia Toffanin replica a Lea T Inedito inizio di puntata a Verissimo nel corso di questo pomeriggio. La conduttrice Silvia Toffanin apre tradizionalmente i suoi appuntamenti con le anticipazioni degli ospiti che si raccontano ad ogni puntata. ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 15 maggio 2021), in apertura di puntata a, spiega come in queste settimane sarebbe dovuta andare in onda un’intervistaLea T. Tuttavia la sua ospite avrebbe chiesto dirla dopo la partecipazione dell’onorevole Giorgia Meloni la scorsa puntata. La secca risposta della conduttrice apre la puntata, per poi decidere di mandare clamorosamente in onda l’intervista, nonostante il rifiuto.a Lea T Inedito inizio di puntata anel corso di questo pomeriggio. La conduttriceapre tradizionalmente i suoi appuntamenti con le anticipazioni degli ospiti che si raccontano ad ogni puntata. ...

