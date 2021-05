Vaccinati senza mascherine? Pregliasco: “In Italia è presto” (Di venerdì 14 maggio 2021) Gli Stati Uniti tolgono le mascherine ai Vaccinati. E in Italia? “In Italia ancora non è il momento”. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano, commenta all’Adnkronos Salute le nuove linee guida dei Centers for Disease and Prevention (Cdc) Usa che prevedono per i completamente Vaccinati un ritorno in toto alla vita normale, senza mascherine né distanziamento sociale. “Un’indicazione di ritorno alla vita normale – sottolinea Pregliasco – è un’indicazione applicabile negli Stati Uniti che sono molto più avanti di noi con le vaccinazioni. Per noi il fatto che c’è ancora una circolazione elevata del virus, anche se in calo, comporta un rischio perché c’è una certa percentuale di inefficacia della vaccinazione e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 maggio 2021) Gli Stati Uniti tolgono leai. E in? “Inancora non è il momento”. Fabrizio, virologo dell’università Statale di Milano, commenta all’Adnkronos Salute le nuove linee guida dei Centers for Disease and Prevention (Cdc) Usa che prevedono per i completamenteun ritorno in toto alla vita normale,né distanziamento sociale. “Un’indicazione di ritorno alla vita normale – sottolinea– è un’indicazione applicabile negli Stati Uniti che sono molto più avanti di noi con le vaccinazioni. Per noi il fatto che c’è ancora una circolazione elevata del virus, anche se in calo, comporta un rischio perché c’è una certa percentuale di inefficacia della vaccinazione e ...

