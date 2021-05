Uomini e Donne | minaccia tremenda | “Partiranno querele”

(Di venerdì 14 maggio 2021), clima teso con una ex dama over che su Instagram annuncia iniziative legali: “La diffamazione è un reato” Il trono diL’ex dama del trono over di, Roberta di Padua, è su tutte le furie. Con una serie di storie su Instagram, direttamente dallo studio del suo avvocato, hato che “stanno buttando giù qualche querela”. Ulteriori dettagli però al momento non sono noti perché la donna non li ha forniti. Ha solo ricordato che la diffamazione a mezzo stampa è un reato punito dalla legge. “Quanta tristezza” ha infine commentato. Il gossip si è subito lanciato per cercare di capire contro chi possano essere rivolte queste accuse. La principale idea ovviamente è che la storia abbia a che fare con la trasmissione di Maria De ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

E' dopo la famiglia la prima comunità che i bambini incontrano ed è l'unica istituzione che vede i bambini trasformarsi in ragazzi, in adolescenti e poi giovani,, è una istituzioni che ...Tresui 70 anni di Roma, diversissimi tra loro eppure simili nella sorte. Il Professore ... In realtà il ragazzo è complice di un'organizzazione malavitosa albanese, che rapisce giovanie ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “La domanda che la denatalità pone alla politica è: quale società vogliamo per queste generazioni. Certamente dobbiamo saper prevedere, ma alla politica spetta, ...È il giorno della partenza per gli Europei a squadre di marcia. A Podebrady, in Repubblica Ceca, domenica 16 maggio saranno al via 22 azzurri: sei formazioni al completo con quattro atleti in ognuna d ...