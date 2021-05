Ucciso per difendere la madre dall'ex,catena umana per Mirko (Di venerdì 14 maggio 2021) Un silenzio irreale come se il tempo si fosse fermato, ha accompagnato una catena umana che si è snodata in corso Umberto ed è proseguita in via monsignor Virgilio a Tortolì, fino ad arrivare davanti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Un silenzio irreale come se il tempo si fosse fermato, ha accompagnato unache si è snodata in corso Umberto ed è proseguita in via monsignor Virgilio a Tortolì, fino ad arrivare davanti ...

Advertising

GassmanGassmann : Quello con la divisa rossa ed il cappellone di pelo, qui con mamma e papà, è il coso, il principe Emanuel del Liech… - frankiehinrgmc : Quando un figlio perde un genitore si dice “orfano”, ma quando è un genitore a perdere un figlio, non esiste una pa… - poliziadistato : Sequestrati da Divisione #Anticrimine di Agrigento 400mila euro di beni a due fratelli della stidda locale. Uno dei… - FrancescoCE1 : Ci sono due tipi di tormenti nella vita: la conseguenza per il troppo coraggio e Il rimpianto per la troppa paura..… - NiUnaMenos21 : RT @isulanabianchi: Per #MassimuSusini, ucciso dalla mafia nel suo villaggio corsico nel 2019. -