Travolta da un'auto mentre attraversa: donna di 29 anni grave, arriva l'eliambulanza (Di venerdì 14 maggio 2021) JESI - Un altro grave inciente è avvenuto questa mattina a Jesi , dove una donna di 29 anni è stata portata dall' eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette in condice rosso. L' incidente è ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 14 maggio 2021) JESI - Un altroinciente è avvenuto questa mattina a Jesi , dove unadi 29è stata portata dall'all'ospedale regionale di Torrette in condice rosso. L' incidente è ...

Advertising

DanielePizzo4 : IL QUARTIERE NON DIMENTICA LA 16ENNE TRAVOLTA DA UN'AUTO, E LEI È MORTA IN OSPEDALE PER LE GRAVI FERITE QUALCHE SETTIMANA DOPO. - YouTvrs : Travolta da auto mentre attraversa in carrozzina: muore una donna - - Ansa_ER : Travolta mentre attraversa strada in carrozzina,morta 70enne. Disabile investita da un'auto a Rimini. Deceduta in o… - Carlino_Rimini : Rimini: disabile in carrozzina travolta da auto, muore - UnoTvnews : Capaccio Paestum, 40enne travolta da auto pirata: è grave -