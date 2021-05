Tommaso Zorzi attacca Trash Italiano: “E’ un paracul*”, il duro sfogo – VIDEO (Di venerdì 14 maggio 2021) Tommaso Zorzi aveva giurato di non dire nulla ma, sotto sua stessa ammissione, non ce l’ha fatta e tramite le storie di Instagram ha attaccato Trash Italiano, celebre pagina di meme e VIDEO divertenti tornata sui social da alcune settimane dopo uno “stop” forzato. Tommaso Zorzi attacca Trash Italiano A me sta sul cazz* la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 14 maggio 2021)aveva giurato di non dire nulla ma, sotto sua stessa ammissione, non ce l’ha fatta e tramite le storie di Instagram hato, celebre pagina di meme edivertenti tornata sui social da alcune settimane dopo uno “stop” forzato.A me sta sul cazz* la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tommaso Zorzi 'grande sconfitta': Il punto Z chiude - Ecco cosa succede Vediamo insieme di capire come mai e da quando il nuovo programma condotto da Tommaso Zorzi, ovvero Il Punto Z chiude. Lui è il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello, e da quando è uscito dalla casa più spiata d'Italia, il suo successo è in continua crescita. Ma ...

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani insieme: “Un amore verissimo con l’ex ballerino di Amici… Il Fatto Quotidiano Il Punto Z, Tommaso Zorzi lascia Italia1 e cambia casa: tutte le novità Il Punto Z chiude ma solo su Italia1. Stando alle ultime notizie, sembra che Tommaso Zorzi sia pronto a lasciare la sua casa su Mediaset per trasferirsi in streaming. L’azienda non parla di ...

