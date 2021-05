Si parla tanto di prescrizione ma la vera riforma da fare è sull' Appello

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 14 maggio 2021) Parliamo di. Un testo nero su bianco non c’è ancora, ma le anticipazioni degli orientamenti della ministra Marta Cartabia sembrano andare nel senso di modificare radicalmente o persino cancellare la norma del 1° gennaio 2020, secondo cui lasi interrompe con la sentenza di primo grado (anche di assoluzione) fino alla sentenza definitiva. Impossibile calcolare gli effetti di questa norma dopo soli 14 mesi, anche perché nel 2020 il Covid ha stravolto tutto, causando una pesante contrazione del numero dei processi trattati. Per cui la fretta e la voglia di tornare all’antico – senza possibilità di valutare in concreto il nuovo – sembrano evocare schemi ideologici precostituiti, piuttosto che analisi concrete. Un buon motivo per andarci piano.significa che il reato si estingue e non è più ...