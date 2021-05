Serie A, oggi parte la 37a giornata. Il programma completo (Di sabato 15 maggio 2021) oggi parte con quattro anticipi la 37a giornata di Serie A 2020-21, spicca Juventus-Inter, ma anche il derby della Capitale tra Roma e Lazio promette scintille. Ecco il programma completo: SABATO 15 MAGGIO Genoa-Atalanta alle 15.00 Spezia-Torino alle 15.00 Juventus-Inter alle 18.00 Roma-Lazio alle 20.45 DOMENICA 16 MAGGIO Fiorentina-Napoli alle 12.30 Benevento-Crotone alle 15.00 Udinese-Sampdoria alle 15.00 Parma-Sassuolo alle 18.00 Milan-Cagliari alle 20.45 LUNEDI’ 17 MAGGIO Hellas Verona-Bologna alle 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021)con quattro anticipi la 37adiA 2020-21, spicca Juventus-Inter, ma anche il derby della Capitale tra Roma e Lazio promette scintille. Ecco il: SABATO 15 MAGGIO Genoa-Atalanta alle 15.00 Spezia-Torino alle 15.00 Juventus-Inter alle 18.00 Roma-Lazio alle 20.45 DOMENICA 16 MAGGIO Fiorentina-Napoli alle 12.30 Benevento-Crotone alle 15.00 Udinese-Sampdoria alle 15.00 Parma-Sassuolo alle 18.00 Milan-Cagliari alle 20.45 LUNEDI’ 17 MAGGIO Hellas Verona-Bologna alle 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

WeCinema : Esce oggi in streaming la serie 'Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino'. Molte le differenze con il film di 40 anni f… - ZZiliani : Segna come un attaccante, serve assist e gioca cento palloni a partita: difficile trovare un centrocampista più for… - OptaPaolo : 200 - Le panchine in Serie A per Antonio Conte: è l’allenatore con più successi nelle prime 200 gare nel massimo ca… - Alessia061 : RT @eridemare: Ieri ne ho parlato un sacco, oggi ne ho nostalgia ?? #ThisIsUs una delle serie della mia vita - fecesarixlove : 1 anno fa, a quest’ora ero super contenta per l’uscita della quarta stagione di Skam Italia... Oggi, invece sono qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Europei Budapest 2021, giornata no medal per gli azzurri ai tuffi. Quarto il duo Tocci - Marsaglia ... quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato, il quinto della loro serie. A quel punto ... Le altre due qualificate olimpiche (oggi il programma dei tuffi prevedeva due gare che si disputano anche ...

Friends, com' è bello ritrovarsi ...di tornare davanti alle telecamere per rivivere il ricordo della serie cult che con le sue scene, battute e gag iconiche, ha segnato una generazione ed è diventata un cult, continuando ancora oggi ad ...

Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari del 36° turno infrasettimanale Sky Sport La giovane Pieralisi Pan sfida la "corazzata" PIERALISI PAN JESI - TENAGLIA ALTINO. Sabato 15 maggio 2021 ore 18.30 - Palestra "Carbonari" - Via Tessitori, Jesi. L'entusiasmo della giovent&ug ...

Inter: offerta in arrivo per Sensi Inter the best. Oltre alla difesa meno battuta del campionato e alla migliore coppia-gol della Serie A (Lukaku-Lautaro), i nerazzurri hanno il centrocampo più forte d'Italia. Sabato a Torino contro la ...

... quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato, il quinto della loro. A quel punto ... Le altre due qualificate olimpiche (il programma dei tuffi prevedeva due gare che si disputano anche ......di tornare davanti alle telecamere per rivivere il ricordo dellacult che con le sue scene, battute e gag iconiche, ha segnato una generazione ed è diventata un cult, continuando ancoraad ...PIERALISI PAN JESI - TENAGLIA ALTINO. Sabato 15 maggio 2021 ore 18.30 - Palestra "Carbonari" - Via Tessitori, Jesi. L'entusiasmo della giovent&ug ...Inter the best. Oltre alla difesa meno battuta del campionato e alla migliore coppia-gol della Serie A (Lukaku-Lautaro), i nerazzurri hanno il centrocampo più forte d'Italia. Sabato a Torino contro la ...