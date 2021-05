Scherma | Milano si candida per ospitare i Mondiali 2023

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) L’Italia è considerata da sempre una delle patrie della. Da tanti anni i nostri atleti sono tra i migliori, se non i migliori, al mondo, a testimoniarlo sono le 125 medaglie olimpiche e le 324, una vera enormità. Proprio per questo motivo il Bel Paese vuole colmare un vuoto che perdura da dieci anni, l’un Mondiale. È stato fondato un comitato per imbastire latura dicome città ospitante della competizione nel, nato nella giornata di ieri dal presidente della Federazione Paolo Azzi e dal presidente del comitato lombardo Maurizio Novellini. Il presidente del comitato promotore è Marco Fichera, spadista delle Fiamme Oro e argento a squadre alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Gli altri membri del comitato sono Giovanna Pesci, Giuseppe Zalum, ...