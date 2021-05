Posta elettronica certificata | funzionamento e costo PEC

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 14 maggio 2021) Laè un sistema diche ha pari valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno. Al momento dell’invio del messaggio, il mittente riceve conferma dell’avvenuto invio e al momento della ricezione da parte del destinatario gli viene pervenuta la ricevuta di avvenuta consegna. Il senso di questo strumento è quello di dare certezza legale del momento dell’invio e della ricezione del messaggio. Per quanto riguarda ilPEC online, questo può variare in base al gestore prescelto ed in base alla tipologia del servizio, se si sceglie un piano aziendale si avrà la possibilità di archiviazione illimitata, mentre con un piano per privati, dalinferiore, si avrà un’archiviazione limitata. A cosa serve avere una ...