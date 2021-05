Ponte Morandi, le mail del 2015: «Non ci passerei neppure se fossi una formica» (Di venerdì 14 maggio 2021) «Sul Morandi non passerei neanche se fossi una formica» Sono le parole di un tecnico di Spea, ovvero la società addetta alle manutenzioni sul viadotto crollato il 14 agosto 2018. Parole che evidentemente mostrano la preoccupazione per le condizioni del Ponte. La vicenda è su Il Secolo XIX. A parlare in questi termini è Emanuele De Angelis. Lo scrive in una mail, una delle tante che nelle ultime settimane sono state messe a disposizione degli indagati da parte degli inquirenti. E’ il 15 luglio 2015, tre anni prima della tragedia. Matteo De Santis scrive a Emanuele De Angelis, Massimo Meliani, Giulia Martella e Savino Seccia. Sono tutti tecnici di Aspi o Spea, tutti indagati per il crollo del Morandi tranne Martella e Seccia. De Santis allega la foto di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021) «Sulnonneanche seuna» Sono le parole di un tecnico di Spea, ovvero la società addetta alle manutenzioni sul viadotto crollato il 14 agosto 2018. Parole che evidentemente mostrano la preoccupazione per le condizioni del. La vicenda è su Il Secolo XIX. A parlare in questi termini è Emanuele De Angelis. Lo scrive in una, una delle tante che nelle ultime settimane sono state messe a disposizione degli indagati da parte degli inquirenti. E’ il 15 luglio, tre anni prima della tragedia. Matteo De Santis scrive a Emanuele De Angelis, Massimo Meliani, Giulia Martella e Savino Seccia. Sono tutti tecnici di Aspi o Spea, tutti indagati per il crollo deltranne Martella e Seccia. De Santis allega la foto di ...

