Pensioni | contratti di espansione | una chance per 27mila lavoratori nel 2021

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il contratto diconsente alle aziende una pluralità di azioni: far uscire personale a 60 mesi dalla pensione di vecchiaia o di anzianità con un percorso di esodo incentivato

Il contratto di espansione consente alle aziende una pluralità di azioni: far uscire personale a 60 mesi dalla pensione di vecchiaia o di anzianità con un percorso di esodo incentivato ...Riforma pensioni, la Uilp di Ascoli Piceno e Fermo evidenzia la necessità di alcuni interventi per il post-Quota 100 all'insegna della flessibilità ...