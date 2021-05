Papa: donne sul lavoro devono nascondere la pancia, una vergogna (Di venerdì 14 maggio 2021) "Penso, con tristezza, alle donne che sul lavoro vengono scoraggiate ad avere figli o devono nascondere la pancia. Com'è possibile che una donna debba provare vergogna per il dono più bello che la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) "Penso, con tristezza, alleche sulvengono scoraggiate ad avere figli ola. Com'è possibile che una donna debba provareper il dono più bello che la ...

Advertising

HuffPostItalia : Il Papa e Draghi per le donne: 'Vergognoso nascondere la pancia sul lavoro'. 'Un'Italia senza figli è destinata a s… - Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - vaticannews_it : #8maggio 50 anni fa l'Octogesima adveniens. #Papa Paolo VI parlò di esodo verso i grandi agglomerati urbani, dignit… - Anna230260 : RT @GiuliaSalemi93: 'Triste che le donne incinte debbano nascondere la pancia. Penso con tristezza, alle donne che sul lavoro vengono scora… - prelemello : RT @GiuliaSalemi93: 'Triste che le donne incinte debbano nascondere la pancia. Penso con tristezza, alle donne che sul lavoro vengono scora… -