Oggi è un altro giorno | Marino Bartoletti | “Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora” Serena Bortone in lacrime

"Ho avuto un tumore e forse ce l'ho ancora perché le analisi definitive saranno fatte alla fine di giugno. Puoi immaginare con che pudore io possa manifestare questo tipo di cose. È giusto che si sappia perché siamo personaggi pubblici". Momenti di commozione in diretta su Rai 1 a Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Tra gli ospiti di giovedì 13 maggio c'era il giornalista sportivo Marino Bartoletti che ha rivelato di star combattendo contro il cancro. "Ho molto pudore nel dire questo, ma è giusto che si sappia. Una cosa scoppiata alla fine della scorsa estate e che per fortuna è stato preso per tempo. Però non possiamo essere figli sempre della fortuna, né pensare che sono cose ..."

