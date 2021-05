Nadal, la vendetta è servita: 'Ho giocato bene. La caduta? Ho qualche dolore, ma niente di grave' (Di venerdì 14 maggio 2021) Una settimana dopo il k.o. di Madrid, Rafa sfoggia un sorriso soddisfatto. La vendetta si è consumata sul Centrale del Foro Italico in appena due set. La vittoria su Sasha Zverev è stata netta. E lui ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 maggio 2021) Una settimana dopo il k.o. di Madrid, Rafa sfoggia un sorriso soddisfatto. Lasi è consumata sul Centrale del Foro Italico in appena due set. La vittoria su Sasha Zverev è stata netta. E lui ...

zazoomblog : Internazionali dItalia: la vendetta di Nadal batte Zverev ko e va in semifinale. Attesa per la sfida di Sonego con… - oktennis : La vendetta di Rafa ?? Nadal batte Alexander Zverev, che lo aveva eliminato a Madrid, e vola in semifinale agli… -