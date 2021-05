Morata | “Giocare alla Juve è il massimo | CR7 il mio preferito Mi manca lo stadio pieno di tifosi”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nel consueto appuntamento con i piccoli Junior Reporter bianconeri, Alvaroha ripercorso la sua carriera nel mondo del calcio e non solo. Ecco alcune delle sue parole, riportate dai colleghi dinews.eu: Come si diventa un calciatore? “E’ una domanda difficile. Devi seguire i tuoi sogni e crederci finofine perchè, come tutti noi che siamo in prima squadra, nessuno avrebbe immaginato un giorno di vestire la maglia della. Niente è impossibile, se vuoi diventare calciatore non c’è una formula segreta, ma bisogna sacrificarsi tanto. Quando diventerai più grande farai più fatica riguardo la vita privata, ma dovrai sforzarti più di tutti. Poi c’è bisogno anche di fortuna nel percorso”. E lacom’è? “La cosa più bella per me è la gente che ci lavora. Questo club dà la ...

Advertising

ForteTano : @LeonettiFrank Abbiamo bisogno di una punta forte, perché Morata non può giocare titolare,o viene rimandato al mittente - sportli26181512 : Morata: 'Il gol in Champions al City? A casa ho incorniciato la foto' - DDJr2798 : @GruppoEsperti @ProfidiAndrea @FantaConsigli1 @TuttoFanta Ciao ?? - difesa: meglio Ansaldi di uno dei centrali? S… - Marcello0170 : @LucianoMoggi Io le chiedo d dire a Pirlo fai giocare contro Inter Ronaldo, Dybala, Morata da inizio partita - Marcello0170 : @LucianoMoggi @L Io chiedo a voi due,perché Pirlo nn fa giocare Ronaldo Dybala Morata da inizio partita ? -

Ultime Notizie dalla rete : Morata Giocare

... in quanto Donnarumma vorrebbela Champions League. La Juventus invece rischia di arrivare ... indipendentemente dalla permanenza o meno dei vari Cristiano Ronaldo,e Dybala, dovrebbe ...In mezzo potrebberoPobega, Ricci e Maggiore. Dietro si rivede Terzi. Nicola dovrebbe ... Davanti Dybala in vantaggio sucome partner di Ronaldo. Conte dovrebbe riproporre la migliore ...Alvaro Morata racconta il ritorno alla Juve. Le parole del giocatore spagnolo sulla seconda avventura in bianconero Nella sua intervista con gli Junior Report, Alvaro Morata ha raccontato anche del su ...Partita chiave per la stagione della Juventus e formazione che non si può sbagliare per Andrea Pirlo. Per questo motivo ci sono tanti ballottaggi. In attacco al momento Dybala favorito su Morata per f ...