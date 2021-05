Milan | svolta in arrivo per il futuro di Gianluigi Donnarumma

(Di venerdì 14 maggio 2021) All'orizzonte non si registrano infatti altri club interessati a, così, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', lo scenario più probabile è un compromesso che accontenti entrambe le parti, ...

Advertising

Gazzetta_it : Bilancio, mercato, sponsor e immagine: il #Milan accarezza la svolta #Champions - ilcirotano : Bilancio, mercato, sponsor e immagine: il Milan accarezza la svolta Champions - - Mariano_Amelio : @CalcioFinanza Il dato più sorprendente è il boom di vendita delle magliette Mi sembra giusto, #Milan è club prest… - devilacm7 : @DavidBasco86 @milan_corner In realtà sarebbe una svolta più drastica di quello che si pensa. Anche perché Gazidis… - stefanozana : RT @Gazzetta_it: Bilancio, mercato, sponsor e immagine: il #Milan accarezza la svolta #Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Milan svolta

Virgilio Sport

Proprio il tracollo dei bianconeri, virtualmente fuori dalla prossima Champions, sembra però aver spinto la società torinese a fare un passo indietro dando di fatto campo libero al. All'......Emilia la primascudetto. Da quel momento l'Inter ha sbagliato poco o nulla e le vittorie hanno aumentato le certezze. "Dopo aver battuto la Juventus dovevamo ancora giocare contro, ...Con la qualificazione alla Champions League quasi sfumata la Juventus è pronta a farsi da parte: il portiere va verso un rinnovo biennale con i rossoneri con inserimento di una clausola rescissoria.Uno scontro leggendario di cui si è parlato fin troppo. Per la Gazzetta dello Sport a tenerli erano stati in dieci, quindici per La Repubblica. I titoli erano epici, i resoconti leggendari. Questi i c ...