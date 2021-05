Milan: Donnarumma potrebbe firmare un biennale (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Milan potrebbe concludere a breve la trattativa per il rinnovo di Donnarumma. Il portiere classe 1999, ha il contratto in scadenza nel giugno di quest’anno. Corsa Champions: Atalanta e Milan ad un passo, la Juve non molla Milan: il rinnovo di Donnarumma è vicino? La trattativa tra la società rossonera e l’agente del giocatore Mino Raiola, va avanti da diversi mesi. Le richieste dell’agente risultano ancora molto alte per la dirigenza Milanese. Raiola avrebbe infatti chiesto 12 milioni a stagione per rinnovare il contratto dell’estremo difensore del Milan e della Nazionale. L’offerta del Milan però non va oltre gli 8 milioni a stagione. Il rinnovo ovviamente passerà dalla qualificazione alla prossima Champions League. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilconcludere a breve la trattativa per il rinnovo di. Il portiere classe 1999, ha il contratto in scadenza nel giugno di quest’anno. Corsa Champions: Atalanta ead un passo, la Juve non molla: il rinnovo diè vicino? La trattativa tra la società rossonera e l’agente del giocatore Mino Raiola, va avanti da diversi mesi. Le richieste dell’agente risultano ancora molto alte per la dirigenzaese. Raiola avrebbe infatti chiesto 12 milioni a stagione per rinnovare il contratto dell’estremo difensore dele della Nazionale. L’offerta delperò non va oltre gli 8 milioni a stagione. Il rinnovo ovviamente passerà dalla qualificazione alla prossima Champions League. ...

Advertising

Gazzetta_it : #Milan piano Champions: #Pioli fino al 2024, poi Gigio, Tomori, Diaz... - Gazzetta_it : Gigio, Tomori, Vlahovic: con la Champions 50 milioni per il triplo colpo del #Milan - mayoraltitolare : @cenciokcab SÌ e a chi lo diamo mikhi? Donnarumma a giugno non è del milan - ShitPos93527936 : Donnarumma teatrino rinnovo milan per poi andare a giocare la conference a roma - ShitPos93527936 : RT @TuLoSaioNo: Tu immagina se riuscissimo a strappare Donnarumma al milan ?? -