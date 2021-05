Meteo prossima settimana tra fresco e maltempo, prima di possibile svolta (Di venerdì 14 maggio 2021) Perturbazioni a catena arrivano sull’Italia, determinando uno scenario Meteo fortemente instabile e a tratti persino perturbato. Ne risentono maggiormente le regioni settentrionali, ma in questo inizio weekend anche il Sud farà i conti con piogge e temporali. Evoluzione Meteo prevista attorno al 18-19 MaggioCiò conferma come il Mediterraneo è crocevia perfetto per i sistemi perturbati veicolati dal vivace flusso atlantico. Le correnti occidentali scorrono quale conseguenza della persistente presenza di un regime ciclonico centrato sul cuore dell’Europa. Questo tempo così instabile non depone certo a favore del sole e del caldo di maggio, ma anzi le temperature si presentano spesso sotto media, complice la presenza delle nubi e delle precipitazioni. Le correnti sono peraltro di matrice oceanica, quindi relativamente fresche in questo periodo. Non si ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 14 maggio 2021) Perturbazioni a catena arrivano sull’Italia, determinando uno scenariofortemente instabile e a tratti persino perturbato. Ne risentono maggiormente le regioni settentrionali, ma in questo inizio weekend anche il Sud farà i conti con piogge e temporali. Evoluzioneprevista attorno al 18-19 MaggioCiò conferma come il Mediterraneo è crocevia perfetto per i sistemi perturbati veicolati dal vivace flusso atlantico. Le correnti occidentali scorrono quale conseguenza della persistente presenza di un regime ciclonico centrato sul cuore dell’Europa. Questo tempo così instabile non depone certo a favore del sole e del caldo di maggio, ma anzi le temperature si presentano spesso sotto media, complice la presenza delle nubi e delle precipitazioni. Le correnti sono peraltro di matrice oceanica, quindi relativamente fresche in questo periodo. Non si ...

