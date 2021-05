(Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPartendo da “alert” di rischio generati dal sistema postale di, riguardanti l’anomalo utilizzo di alcuni conti correnti, la Guardia di Finanza diè riuscita a fare luce su unache, secondo gli inquirenti, sarebbe stata messa in piedi da due imprenditori, uno napoletano e l’altro della provincia di, del settore della carpenteria metallica. I finanzieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica partenopea, hanno eseguito, tra le province di, Piacenza e Caltanissetta, unpreventivo di beni del valore di 7,4 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale dinei confronti di tre società e due imprenditori ...

Advertising

anteprima24 : ** Maxi evasione fiscale tra #Napoli e Ravenna, sequestro ** - BiagioSiracusa : RT @Antiogu60: Aerotaxi, scoperta maxi evasione all’aeroporto di Cagliari-Elmas #IFurbettiPrenditori #EvasoriFiscali - Luigiei40 : RT @Antiogu60: Aerotaxi, scoperta maxi evasione all’aeroporto di Cagliari-Elmas #IFurbettiPrenditori #EvasoriFiscali - marsion65 : RT @Antiogu60: Aerotaxi, scoperta maxi evasione all’aeroporto di Cagliari-Elmas #IFurbettiPrenditori #EvasoriFiscali - CarlaKaky : RT @Antiogu60: Aerotaxi, scoperta maxi evasione all’aeroporto di Cagliari-Elmas #IFurbettiPrenditori #EvasoriFiscali -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi evasione

YouTG.net

L'INCHIESTAfiscale, arrestato a Casertafinanziere... Le indagini sono state condotte dai ... che hanno concorso, a vario titolo, allafrode fiscale.LECCE "sequestro di beni da parte della Dia di Lecce ai danni di un 53enne di Martina Franca, ritenuto ... sostituzione di denaro e valori provenienti da rapina aggravata,fiscale. Link ...utilizzo di alcuni conti correnti, la Guardia di Finanza di Napoli è riuscita a fare luce su una maxi evasione fiscale che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata messa in piedi da due imprenditori, un ...Un carico da 400 chili di sigarette di contrabbando era in arrivo ad Ascoli, direttamente dall’Ucraina. Viaggiavano nascoste in un container, sotto strati di legname e pellet destinati a una società p ...