Maturità 2021, verso la conferma del protocollo di sicurezza. Tavolo aggiornato al 21 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Si è tenuto in mattinata l'incontro tra ministero dell'Istruzione e organizzazioni sindacali del comparto scolastico per condividere il testo del protocollo d'intesa sulle linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020-2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 maggio 2021) Si è tenuto in mattinata l'incontro tra ministero dell'Istruzione e organizzazioni sindacali del comparto scolastico per condividere il testo deld'intesa sulle linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020-. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Maturità 2021, i sindacati spingono per confermare il protocollo di sicurezza dello scorso anno - zazoomblog : Maturità 2021 i sindacati spingono per confermare il protocollo di sicurezza dello scorso anno - #Maturità… - orizzontescuola : Maturità 2021, i sindacati spingono per confermare il protocollo di sicurezza dello scorso anno - ProDocente : Maturità 2021, niente tesine o mappe concettuali: durante il colloquio si potranno fare però collegamenti multidisc… - zazoomblog : Maturità 2021 niente tesine o mappe concettuali: durante il colloquio si potranno fare però collegamenti multidisci… -