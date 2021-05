Marisa Laurito a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “La bandiera del Pci? Mi fa ancora battere il cuore. Mi sento di sinistra” (Di venerdì 14 maggio 2021) “La bandiera del Partito comunista mi fa battere ancora il cuore“. Così l’attrice Marisa Laurito ospite de La Confessione di Peter Gomez, in onda venerdì 14 maggio alle 22.45 su Nove ricordando quando suo papà, un ferroviere, era iscritto al partito e la mandava in sezione a insegnare a chi non aveva potuto studiare. “Io ho avuto un’adolescenza molto disciplinata grazie a mio padre e non finirò mai di ringraziarlo”, ha raccontato la protagonista di Quelli della notte. “Lei si sente ancora un po’ comunista?”, ha domandato il direttore de ilfattoquotidiano.it. “Comunista no, ma di sinistra sì: è tutta la mia gioventù. Abbiamo fatto battaglie negli anni 70, le lotte per le donne, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) “Ladel Partito comunista mi fail“. Così l’attriceospite de Ladi, in onda venerdì 14 maggio alle 22.45 suricordando quando suo papà, un ferroviere, era iscritto al partito e la mandava in sezione a insegnare a chi non aveva potuto studiare. “Io ho avuto un’adolescenza molto disciplinata grazie a mio padre e non finirò mai di ringraziarlo”, ha raccontato la protagonista di Quelli della notte. “Lei si senteun po’ comunista?”, ha domandato il direttore de ilfattoquotidiano.it. “Comunista no, ma disì: è tutta la mia gioventù. Abbiamo fatto battaglie negli anni 70, le lotte per le donne, per ...

Advertising

ilfattovideo : Marisa Laurito a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “La bandiera del Pci? Mi fa ancora battere il cuore. Mi sent… - M0rd1cch10 : #topdieci Domani, concorrenti: Serena Autieri, Vincenzo Salemme, Tosca d' Aquino vs Nino Frassica, Francesco Pa… - therealComi : RT @themisfitsclass: @hipsterdelcazzo Immagina avere il potere di far dire a Marisa Laurito ramarro marrone mentre stai comodamente sul tuo… - sciroccoxyz : RT @themisfitsclass: @hipsterdelcazzo Immagina avere il potere di far dire a Marisa Laurito ramarro marrone mentre stai comodamente sul tuo… - nicofarella : RT @themisfitsclass: @hipsterdelcazzo Immagina avere il potere di far dire a Marisa Laurito ramarro marrone mentre stai comodamente sul tuo… -