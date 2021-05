Lazio, Immobile sempre più nel mito: nel mirino Meazza e Nordahl (Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA - Portano il nome di Immobile tanti nuovi record del gol. Alcuni rottamati e riscritti, altri pareggiati, altri ancora possibili. È un mito che sta sfidando i miti, ricordati nella fissità dei ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA - Portano il nome ditanti nuovi record del gol. Alcuni rottamati e riscritti, altri pareggiati, altri ancora possibili. È unche sta sfidando i miti, ricordati nella fissità dei ...

OptaPaolo : 150 - Ciro Immobile ha segnato 150 gol con la Lazio in tutte le competizioni: dal suo esordio con i biancocelesti (… - OptaPaolo : 20x4 - Ciro #Immobile é diventato l'unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ben quattro stagioni diverse con la… - sportli26181512 : Lazio, Immobile sempre più nel mito: nel mirino Meazza e Nordahl: L'attaccante ha segnato venti gol in Serie A per… - unclemuha : RT @laziopage: 20+ goals scored for Lazio (Serie A) ???? Immobile (4X) 36 2019/20 29 2017/18 23 2016/17 20 2020/21* ???? Signori (3X) 26 1992…