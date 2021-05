Il report di Opensignal rileva le reti di telefonia mobile più veloci in Italia

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nel 2020, c’è stato un grande cambiamento nella, come indicato neldisullepiùsul territorio. ConnessionePhoto by Jamie Street on UnsplashUna lotta che va avanti da anni, quella per diventare la rete più veloce in tutta la penisola. In passato, la contesa riguardava principalmente TIM e Vodafone. Col passare degli anni, le cose sono cambiate, le nuove società si sono ingrandite ed hanno raggiunto una qualità più elevate. Oggi, infatti, la concorrenza è più spietata ed è difficile individuare quali siano lepiùe gli operatori più affidabili. Grazie alpubblicato trimestralmente da, un’azienda che ...

tariffando : Opensignal ha premiato Vodafone in ben 5 categorie su 7 nell'ultimo report Italy Mobile Network Experience. -

ha pubblicato undettagliato sullo stato di salute della rete mobile in Italia nel primo trimestre del 2021. Oltre a misurare le velocità di upload e download, la società ha ...In particolare,riconosce per la terza volta Vodafone il primato sulle sue due nuove metriche di Gaming Experience e Voice App Experience introdotte nel 2020, particolarmente importanti ...Se siete in procinto di sottoscrivere un nuovo contratto per una nuova SIM e vi state chiedendo quale provider offra la migliore esperienza di rete mobile, il report Maggio 2021 di Opensignal potrà to ...Secondo le rilevazioni di Opensignal è l’operatore che ha accresciuto le performance nel maggior numero di categorie in esame. Per la prima volta Iliad raggiunge la copertura 4G per il 90% della popol ...