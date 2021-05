I fatti vostri | Samantha Togni lascia Magalli e il programma | ‘Una mia decisione’

(Di venerdì 14 maggio 2021) Si chiude l’esperienza a Idi, dopo solo un anno trascorso alla conduzione al fianco di Giancarloha rivelato in un’intervista le ragioni che la spingono ad abbandonare ildi Rai 2: alla base sembra esserci la forte volontà di intraprendere nuovi progetti professionali.ha alle spalle una lunga carriera come ballerina neltv Ballando con le Stelle e nel suo futuro spera potrà esserci ancora spazio per quella disciplina artistica che tanto ama e che l’ha formata negli anni. L’esperienza e il rapporto con Giancarlomi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione. Vorrei concentrarmi su cose nuove, ...

Anche Samantha Togni lascia. Punto. Così, dopo una breve parentesi su Rai 2, decide di dire addio a Giancarlo Magalli per scendere di nuovo in pista. 'L'esperienza a I fatti vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma. Vorrei concentrarmi su cose nuove, ... Noto in TV per la lunga partecipazione ai programmi televisivi I fatti vostri e Mattino in famiglia sulla Rai. Paolo Fox è considerato uno dei migliori astrologi nel panorama italiano. Collabora ... Almeno a quel programma. Samanta Togni non condurrà più infatti I Fatti Vostri dal prossimo settembre. Dopo un solo anno di conduzione la 40enne ha deciso di mollare il programma che conduceva ...