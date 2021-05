GP Le Mans, FP2 Moto3: Rodrigo primo del venerdì (Di venerdì 14 maggio 2021) Il primo giorno del GP di Le Mans della Moto3 finisce con la FP2, che è nel segno di Gabriel Rodrigo. L’argentino di Barcellona è il primatista non solo della sessione, ma dell’intera giornata della classe minore, con 1’42?150. Il portacolori di Gresini Racing precede Darryn Binder e Jaume Masia, primo dei piloti KTM. Ottimo il quarto tempo di Niccolò Antonelli, primo degli italiani, con Andrea Migno e Romano Fenati sesto e settimo rispettivamente. Buona prova anche per Deniz Oncu, le cui prestazioni sono in crescita. Il giovane turco è quinto in questa sessione pomeridiana. Ryusei Yamanaka, Stefano Nepa e Ayumu Sasaki completano la top ten. Solo 19esimo Pedro Acosta, che domani rischia seriamente di mancare la qualificazione alla Q2. GP Le Mans, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilgiorno del GP di Ledellafinisce con la FP2, che è nel segno di Gabriel. L’argentino di Barcellona è il primatista non solo della sessione, ma dell’intera giornata della classe minore, con 1’42?150. Il portacolori di Gresini Racing precede Darryn Binder e Jaume Masia,dei piloti KTM. Ottimo il quarto tempo di Niccolò Antonelli,degli italiani, con Andrea Migno e Romano Fenati sesto e settimo rispettivamente. Buona prova anche per Deniz Oncu, le cui prestazioni sono in crescita. Il giovane turco è quinto in questa sessione pomeridiana. Ryusei Yamanaka, Stefano Nepa e Ayumu Sasaki completano la top ten. Solo 19esimo Pedro Acosta, che domani rischia seriamente di mancare la qualificazione alla Q2. GP Le, ...

Advertising

SkySportMotoGP : ???? Un-deux francese a Le Mans (?? #FP2) ?? Quante scivolate in curva 3! E ci sono anche #VR46 e #MM93 in top-10 Il re… - infoitsport : LIVE FP2 MotoGP Le Mans: cronaca diretta minuto per minuto - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ???? Un-deux francese a Le Mans (?? #FP2) ?? Quante scivolate in curva 3! E ci sono anche #VR46 e #MM93 in top-10 Il resoco… - infoitsport : MotoGP 2021. GP di Francia. Zarco è il più veloce nelle nelle FP2 a Le Mans - corsedimoto : VIDEO MOTOGP - Le immagini della caduta di Pecco #Bagnaia nella FP2 di Le Mans. Il leader del Mondiale ha chiuso i… -