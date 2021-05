Giorgia Meloni scambia la disinformazione per «un servizio sarcastico» e parla di censura (Di venerdì 14 maggio 2021) Ecco, fino a quando scambieremo le offese per battute e la disinformazione per sarcasmo, non potremo mai restituire la giusta dimensione alle vicende storiche che stanno attraversando l’Italia nell’ultimo periodo. Vi abbiamo parlato già del servizio andato in onda nel corso della trasmissione Anni 20, che – utilizzando luoghi comuni e voli pindarici – gettava discredito sulle decisioni dell’Unione Europea. Ora, Giorgia Meloni su Anni 20 intende intervenire nella polemica, schierandosi al fianco della trasmissione, nonostante sia stata la stessa Rai ad annunciare provvedimenti nei confronti di chi ha permesso la messa in onda di quel servizio. LEGGI ANCHE > L’incredibile infilata anti-europeista del servizio di Anni 20 su Raidue Giorgia ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 14 maggio 2021) Ecco, fino a quando scambieremo le offese per battute e laper sarcasmo, non potremo mai restituire la giusta dimensione alle vicende storiche che stanno attraversando l’Italia nell’ultimo periodo. Vi abbiamoto già delandato in onda nel corso della trasmissione Anni 20, che – utilizzando luoghi comuni e voli pindarici – gettava discredito sulle decisioni dell’Unione Europea. Ora,su Anni 20 intende intervenire nella polemica, schierandosi al fianco della trasmissione, nonostante sia stata la stessa Rai ad annunciare provvedimenti nei confronti di chi ha permesso la messa in onda di quel. LEGGI ANCHE > L’incredibile infilata anti-europeista deldi Anni 20 su Raidue...

