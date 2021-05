Fiorentina, come sta Dragowski. Una statistica fa ben sperare (Di venerdì 14 maggio 2021) Dragowski si è fatto male nell’ultima gara della Fiorentina e non dovrebbe essere a disposizione. Con Terracciano però… La Fiorentina si prepara a scendere in campo con maggiore tranquillità nelle ultime due giornate di campionato. La salvezza è arrivata grazie al pareggio in casa del Cagliari e ora Vlahovic e compagni vorrebbero togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Primo su tutti vendicarsi del 6-0 subito all’andata dal Napoli: la sfida con i partenopei è in programma domenica alle 12.30. Probabilmente non ci sarà Dragowski in porta. Il polacco è uscito anzitempo nella sfida della Sardegna Arena e in giornata potrebbe essere confermato il problema all’adduttore e sarà forfait. Al suo posto l’ex Empoli Terracciano che ha saputo tenere la porta inviolata nel secondo tempo di mercoledì. Nel caso dovesse avvenire ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021)si è fatto male nell’ultima gara dellae non dovrebbe essere a disposizione. Con Terracciano però… Lasi prepara a scendere in campo con maggiore tranquillità nelle ultime due giornate di campionato. La salvezza è arrivata grazie al pareggio in casa del Cagliari e ora Vlahovic e compagni vorrebbero togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Primo su tutti vendicarsi del 6-0 subito all’andata dal Napoli: la sfida con i partenopei è in programma domenica alle 12.30. Probabilmente non ci saràin porta. Il polacco è uscito anzitempo nella sfida della Sardegna Arena e in giornata potrebbe essere confermato il problema all’adduttore e sarà forfait. Al suo posto l’ex Empoli Terracciano che ha saputo tenere la porta inviolata nel secondo tempo di mercoledì. Nel caso dovesse avvenire ...

Flop Serie A: solo Musso e Lautaro al livello del disastroso Torino BUONGIORNO (Torino) 3 Come Lyanco. RODRIGUEZ (Torino) 3 Anche un giocatore della sua esperienza va ... Annunziata per Napoli - Udinese, Cinus per Cagliari - Fiorentina, Belotti per Atalanta - Benevento,...

Juve-Inter e Fiorentina-Napoli: la corsa Champions 2021 come lo Scudetto 2018 Goal.com COMMISSO, Vendo ACF ma solo ai fiorentini ricchi ... ai fiorentini. Però dovete fare come ho fatto io, nello spazio di due settimane dovete mettere una parte del 30-35%. Poi si fa il contratto e tutto... Siccome mi chiamano mattonaro. Mettete come ...

