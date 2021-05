Covid Sardegna | oggi 99 contagi | focolaio su una petroliera

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 99 i nuovi casi di Coronavirus registrati, 14 maggio, inin zona gialla da lunedì. Tra questi 15 sono membri dell’equipaggio di una nave, ormeggiata in rada a Sarroch (Ca). Attualmente l’equipaggio si trova in isolamento sulla nave, a eccezione di un marinaio, ricoverato a Cagliari nel repartodell’ospedale Santissima Trinità. Rispetto a ieri sono poco più di 5mila i test eseguiti, si registrano due nuovi decessi. I pazienti in ospedale sono 222 (-19), 39 in terapia intensiva. In isolamento ci sono 14.289, mentre sono 304 quelle in più guarite. Dei 56.032 casi positivi complessivamente accertati, 14.638 (+15) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.501 (+13) nel Sud, 5.064 (+18) a Oristano, 10.787 (+9) a Nuoro, 17.027 (+29) a Sassari. ...