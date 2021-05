Covid, confermata la Campania in zona gialla (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo l’ultimo report della cabina di regia, è stata confermata la Campania in zona gialla come in tutto il resto d’Italia, esclusa la Val d’Aosta. Campania in zona gialla, come tutta Italia, tranne la Valle d’Aosta che resta arancione. A quanto si apprende da fonti qualificate, è questa l’ultima mappa ‘a colori ‘ del Paese Leggi su 2anews (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo l’ultimo report della cabina di regia, è statalaincome in tutto il resto d’Italia, esclusa la Val d’Aosta.in, come tutta Italia, tranne la Valle d’Aosta che resta arancione. A quanto si apprende da fonti qualificate, è questa l’ultima mappa ‘a colori ‘ del Paese

Advertising

kretarossi : @raffaeledonini @sbonaccini è confermata la prenotazione da lunedì ai vaccini anti covid per le persone fino al 1981? - 4nemesi : @garosi_andrea A proposito di vaccinati. Forse sulla malattia hanno preso una cantonata clamorosa, se fosse conferm… - OmceoCampobasso : COM. N 100 – CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 002016-06/05/2021-DGPRE-DGPRE-P RECANTE “RICERCA E GESTIONE DEI CONTA… - Pall_Gonfiato : Niente 3-0 a tavoli per il match che era stato rinviato causa #Covid - LauraLa26886865 : @AlbertoBagnai Buonasera senatore. È stata confermata oggi in senato obbligatorietà del vaccino covid per i sanitari? Grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Covid confermata Passaporti - Covid, Croazia la prima in Europea a testarli ... i cosiddetti "passaporti - Covid", ha detto il ministro dell'Interno e capo del quartier generale ...da altri Stati e ha sottolineato che la preparazione tecnica del sistema è stata confermata tre ...

Boom di verifiche e interrogazioni. Gli studenti: 'Era meglio la Dad'. E i maturandi temono per l'esame di giugno: 'Non abbiamo tempo per ... In questa ultima volata di un anno scolastico martellato, ancora una volta, dall'emergenza covid, le verifiche e le interrogazioni sembrano essere le vere protagoniste. Con il ritorno in ...confermata ...

Confermata la zona gialla per la Campania anche per la prossima settimana. Rt in calo Fanpage.it ... i cosiddetti "passaporti -", ha detto il ministro dell'Interno e capo del quartier generale ...da altri Stati e ha sottolineato che la preparazione tecnica del sistema è statatre ...In questa ultima volata di un anno scolastico martellato, ancora una volta, dall'emergenza, le verifiche e le interrogazioni sembrano essere le vere protagoniste. Con il ritorno in ......