Covid, 128 contagi a Bergamo e 1.160 in Lombardia: tasso di positività al 2,6% (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 129 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 1.160 in Lombardia a fronte di 44.005 tamponi effettuati (il 2,6 % del totale) secondo i dati diffusi venerdì 14 maggio. A livello regionale continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-100). Sono 23 i decessi, 1.992 i guariti/dimessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 44.005 (di cui 27.280 molecolari e 16.725 antigenici) totale complessivo: 10.061.653 – i nuovi casi positivi: 1.160 (di cui 72 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 751.543 (+1.992), di cui 2.963 dimessi e 748.580 guariti – in terapia intensiva: 411 (-6) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.251 (-100) – i decessi, totale complessivo: 33.307 (+23) I nuovi casi per provincia: Milano: 298 di cui 108 a Milano città;Bergamo: ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 129 i nuovi positivi al-19 in provincia di, 1.160 ina fronte di 44.005 tamponi effettuati (il 2,6 % del totale) secondo i dati diffusi venerdì 14 maggio. A livello regionale continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-100). Sono 23 i decessi, 1.992 i guariti/dimessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 44.005 (di cui 27.280 molecolari e 16.725 antigenici) totale complessivo: 10.061.653 – i nuovi casi positivi: 1.160 (di cui 72 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 751.543 (+1.992), di cui 2.963 dimessi e 748.580 guariti – in terapia intensiva: 411 (-6) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.251 (-100) – i decessi, totale complessivo: 33.307 (+23) I nuovi casi per provincia: Milano: 298 di cui 108 a Milano città;: ...

