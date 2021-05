Conte “Importante la vittoria con la Juve all' andata”

(Di venerdì 14 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Nel corso di una stagione ci sono delle partite che ti mettono di fronte ai più forti e ti dicono a che livello sei. Vincere all'contro la squadra che per nove anni di seguito aveva conquistato lo scudetto e dalla quale l'Inter aveva un gap da colmare ha significato molto a livello di autostima e di consapevolezza nei nostri mezzi. Da questo punto di vista è stata unamolto”. Così, ai microfoni di Inter TV, il tecnico del team nerazzurro, Antonio, alla vigilia della gara in trasferta contro la, ricordando la sfida dell'. “C'era comunque un rischio in quella occasione, ovvero che rimanesse una gara fine a se stessa: poteva diventare un boomerang, avresti potuto pensare di essere forte e magari rilassarti. Invece, siamo ...

...ha parlato ai microfoni di Inter TV alla viglia del derby d'Italia: "Alcune partite nell'arco di una stagione possono indicare il livello a cui sei arrivato. Quella vittoria è stata..." Così Antonio Conte nella conferenza stampa - non aperta alla stampa ma solo sui canali social ... E' stata per noi importante vincere contro chi ha vinto per nove anni lo scudetto, ha significato molto ...