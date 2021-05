Cenerentola: le prime immagini con Camila Cabello e Nicholas Galitzine (Di venerdì 14 maggio 2021) ‘Cenerentola’ è l’attesissimo musical di Kay Cannon, disponibile a settembre su Amazon prime Video. rilasciate oggi le prime immagini Cenerentola è il nuovo lavoro di Kay Cannon, che uscirà in contemporanea in tutto il mondo a settembre 2021 in esclusiva su Amazon prime Video. Oggi, la piattaforma streaming ha rilasciato in anteprima le prime immagini dei protagonisti Camila Cabello e Nicholas Galitzine nei panni di Cenerentola e del Principe Azzurro. Cenerentola è un musical che include sia canzoni pop di artisti internazionali contemporanei sia canzoni originali di Camila Cabello e Idina Menzel, al loro debutto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 maggio 2021) ‘’ è l’attesissimo musical di Kay Cannon, disponibile a settembre su AmazonVideo. rilasciate oggi leè il nuovo lavoro di Kay Cannon, che uscirà in contemporanea in tutto il mondo a settembre 2021 in esclusiva su AmazonVideo. Oggi, la piattaforma streaming ha rilasciato in anteprima ledei protagonistinei panni die del Principe Azzurro.è un musical che include sia canzoni pop di artisti internazionali contemporanei sia canzoni originali die Idina Menzel, al loro debutto ...

