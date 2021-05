Caso Gregoretti, Matteo Salvini non andrà a processo: era accusato di sequestro di persona (Di venerdì 14 maggio 2021) Matteo Salvini in queste ore stava aspettando la decisione del Gup di Catania riguardo al Caso Gregoretti. Due anni fa, il leader della Lega, allora ministro dell’Interno, aveva secondo alcuni abusato della sua posizione per bloccare alcuni migranti sulla nave Gregoretti. Nunzio Sarpietro, gup del carcere siciliano di Bicocca ha emesso la sentenza. Il Caso è “non luogo a procedere”. Non ci sarà alcun processo a Salvini. Caso Gregoretti Salvini accusato di abuso di potere Nel luglio 2019 una nave della Guardia costiera italiana era approdata nel porto di Augusta, in provincia di Siracusa. A bordo della nave, la “Gregoretti”, 164 migranti. Il 27 luglio 2019 la ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 14 maggio 2021)in queste ore stava aspettando la decisione del Gup di Catania riguardo al. Due anni fa, il leader della Lega, allora ministro dell’Interno, aveva secondo alcuni abusato della sua posizione per bloccare alcuni migranti sulla nave. Nunzio Sarpietro, gup del carcere siciliano di Bicocca ha emesso la sentenza. Ilè “non luogo a procedere”. Non ci sarà alcundi abuso di potere Nel luglio 2019 una nave della Guardia costiera italiana era approdata nel porto di Augusta, in provincia di Siracusa. A bordo della nave, la “”, 164 migranti. Il 27 luglio 2019 la ...

