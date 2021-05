Aree pubbliche in Lombardia ad agricoltori per piantare pioppi (Di venerdì 14 maggio 2021) Concedere le Aree pubbliche regionali alle aziende agricole per aumentare l’estensione delle Aree coltivate a pioppo e incentivare la filiera bosco-legno locale, con importanti benefici ambientali ed economici per la Lombardia. Questo il contenuto della comunicazione presentata in Giunta regionale dall’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi. “Il pioppo italiano – ha dichiarato l’assessore Rolfi – è quindi la più importante fonte di materia prima di qualità per filiere produttive di eccellenza internazionale come il legno-arredo e l’industria cartaria. La superficie a pioppo è diminuita sensibilmente negli ultimi decenni, bisogna infatti invertire la rotta. Importiamo troppo legname dall’estero, meno costoso ma di qualità inferiore. E questo comporta infatti la delocalizzazione del ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 14 maggio 2021) Concedere leregionali alle aziende agricole per aumentare l’estensione dellecoltivate a pioppo e incentivare la filiera bosco-legno locale, con importanti benefici ambientali ed economici per la. Questo il contenuto della comunicazione presentata in Giunta regionale dall’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi. “Il pioppo italiano – ha dichiarato l’assessore Rolfi – è quindi la più importante fonte di materia prima di qualità per filiere produttive di eccellenza internazionale come il legno-arredo e l’industria cartaria. La superficie a pioppo è diminuita sensibilmente negli ultimi decenni, bisogna infatti invertire la rotta. Importiamo troppo legname dall’estero, meno costoso ma di qualità inferiore. E questo comporta infatti la delocalizzazione del ...

