Appendino: “Senza processi mi sarei ricandidata” (Di venerdì 14 maggio 2021) Chiara Appendino commenta la scelta di non candidarsi per un secondo mandato, motivandola come legata alle questioni giudiziarie che l’hanno colpita in questi cinque anni e che l’hanno vista imputata in più processi arrivati alla condanna di primo grado. Intervenendo su Agorà su Rai3 la sindaca spiega: “Proprio per via anche delle questioni giudiziarie ho scelto e detto mesi fa di non ricandidarmi, non per questioni legate all’attività del sindaco, altrimenti penso che probabilmente avrei scelto di continuare il percorso, mi sembra comunque giusto che dopo 5 anni si porti avanti quello che si è iniziato a fare”. Proprio ieri sono state depositate le motivazioni della sentenza sul processo per la tragedia di piazza San Carlo. Commentandole Appendino ha afferamto che “Ho sempre detto che le questioni processuali si affrontano ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 14 maggio 2021) Chiaracommenta la scelta di non candidarsi per un secondo mandato, motivandola come legata alle questioni giudiziarie che l’hanno colpita in questi cinque anni e che l’hanno vista imputata in piùarrivati alla condanna di primo grado. Intervenendo su Agorà su Rai3 la sindaca spiega: “Proprio per via anche delle questioni giudiziarie ho scelto e detto mesi fa di non ricandidarmi, non per questioni legate all’attività del sindaco, altrimenti penso che probabilmente avrei scelto di continuare il percorso, mi sembra comunque giusto che dopo 5 anni si porti avanti quello che si è iniziato a fare”. Proprio ieri sono state depositate le motivazioni della sentenza sul processo per la tragedia di piazza San Carlo. Commentandoleha afferamto che “Ho sempre detto che le questioni processuali si affrontano ...

Advertising

c_appendino : 'Una famiglia senza figli non esiste' Ok, questo è il post dove possiamo rispondere a #Tajani mettendo nei commenti… - CorriereTorino : Appendino dice no al bis: «Senza i processi sarei andata avanti» - infoitinterno : Appendino: senza processi mi sarei ricandidata a sindaco - infoitinterno : Elezioni 2021 Torino, Chiara Appendino ad Agorà (Rai3): 'Senza le vicende giudiziarie mi sarei ripresentata' - commazero : RT @ValeMameli: L'Appendino che si fa dare la pagellina dal Riotta, pennivendolo venduto pagato dai servizi di Her Majesty, è stato un ulte… -