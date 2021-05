WTA Parma | wild card a Serena e Venus Williams

(Di giovedì 13 maggio 2021) Al Tennis Clubscenderanno in campo due delle giocatrici più forti di ogni epoca. Le sorellehanno ricevuto unaa testa per il tabellone principale dell'Emilia -...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Parma

Al Tennis Clubscenderanno in campo due delle giocatrici più forti di ogni epoca. Le sorelle Serena e Venus ... torneo250 organizzato da MEF Tennis Events e diretto da Laura Ceccarelli, in ...... le parole della campionessa statunitense che per preparare lo Slam di Parigi approfitter della wild card che le consentir di accedere al tabellone principale del250 di. Certo il ...Al Tennis Club Parma scenderanno in campo due delle giocatrici più forti di ogni epoca. Le sorelle Serena e Venus Williams hanno ricevuto una wild card a testa per il tabellone principale dell’Emilia- ...Roma e l’Italia sorridono a metà. Perché se da una parte il pubblico che tornerà ad animare gli spalti degli Internazionali di tennis potrà fare il tifo ...