Traffico Roma del 13-05-2021 ore 19:30 (Di giovedì 13 maggio 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione code sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e via Pontina in carreggiata interna code a tratti sono segnalate tra Cassia bis e se l’aria è ancora da via Nomentana fino all’uscita per la via Tiburtina sulla tratto Urbano dell’a24 si rallenta tra via Filippo Fiorentini ed il raccordo anulare in uscita dalla città è sempre in uscita dalla capitale trafficate via Salaria via Flaminia rispettivamente dalla tangenziale all’aeroporto dell’Urbe e da Corso di Francia al Raccordo Anulare sulla tangenziale Ci sono code verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria trafficata anche la Cristoforo Colombo con rallentamenti da via di Mezzocammino a via di Malafede verso Ostia per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione code sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra laFiumicino e via Pontina in carreggiata interna code a tratti sono segnalate tra Cassia bis e se l’aria è ancora da via Nomentana fino all’uscita per la via Tiburtina sulla tratto Urbano dell’a24 si rallenta tra via Filippo Fiorentini ed il raccordo anulare in uscita dalla città è sempre in uscita dalla capitale trafficate via Salaria via Flaminia rispettivamente dalla tangenziale all’aeroporto dell’Urbe e da Corso di Francia al Raccordo Anulare sulla tangenziale Ci sono code verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria trafficata anche la Cristoforo Colombo con rallentamenti da via di Mezzocammino a via di Malafede verso Ostia per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Pomezia, sono iniziati i lavori per l'istallazione dei varchi nel centro cittadino ...Via Roma/Largo Plinio a quella di Via Virgilio/Via Guerrazzi, in corrispondenza di piazza Indipendenza, dove saranno installati dei varchi automatici per chiudere temporaneamente al traffico il ...

Atlantia: nel primo trimestre perdita di 67 milioni ROMA, 13 MAG Atlantia archivia il primo trimestre dell'anno con una perdita di 67 milioni di euro, ... rispetto al primo trimestre 2020, "risentono dell'impatto del Covid19 sui volumi di traffico delle ...

