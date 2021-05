Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani insieme: “Un amore verissimo con l’ex ballerino di Amici 20”. Scoppia la polemica: “Gli avete fatto fare outing!” (Di giovedì 13 maggio 2021) In principio fu Garbiel Garko con cui si incontrò pochi giorni dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, poi un misterioso Lorenzo e ora Tommaso Zorzi farebbe coppia con Tommaso Stanzani, noto ballerino dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. I due ragazzi sono stati immortalati in giro per Milano, come mostrato sul settimanale Chi, che commenta così la presunta coppia: “Se non è già un amore verissimo, perlomeno è davvero uno slancio verissimo”. Tuttavia gli argomenti su cui si sta discutendo in queste ore sui social sono fondamentalmente due: per prima cosa l’eventuale outing forzato di Tommaso Stanzani: “Hanno ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) In principio fu Garbiel Garko con cui si incontrò pochi giorni dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, poi un misterioso Lorenzo e orabbe coppia con, notodell’ultima edizione didi Maria De Filippi. I due ragazzi sono stati immortalati in giro per Milano, come mostrato sul settimanale Chi, che commenta così la presunta coppia: “Se non è già un, perlomeno è davvero uno slancio”. Tuttavia gli argomenti su cui si sta discutendo in queste ore sui social sono fondamentalmente due: per prima cosa l’eventuale outing forzato di: “Hanno ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di stasera... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - MediasetPlay : Rivelazioni scottanti e ospiti speciali: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de #IlPuntoZ con il nost… - tinyraindropss : #tzvip ciao sei bellissimo e CARICHISSIMO. continua così ama @tommaso_zorzi - Mariebxl0412 : @ssl_ele @pierpaolopretel @tommaso_zorzi non era quello che aveva detto che con Pier non andrebbe neanche ad una ce… -