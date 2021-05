“The Tragedy of Macbeth” di Joel Coen a fine anno al cinema (Di giovedì 13 maggio 2021) L’attesissimo “The Tragedy of Macbeth”, il nuovo film del regista premio Oscar Joel Coen, interpretato dai premi Oscar Denzel Washington e Frances McDormand uscirà nelle sale di tutto il mondo entro la fine dell’anno. Apple Original Films e A24 hanno annunciato che collaboreranno al nuovo attesissimo film di Joel Coen, “The Tragedy of Macbeth”. Il film, che vanta un cast d’eccezione, sarà proiettato nelle sale di tutto il mondo entro la fine di quest’anno (non c’è ancora una data precisa), prima del lancio su Apple TV +. Oltre a Frances McDormand e Denzel Washington faranno parte del cast anche Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) L’attesissimo “Theof”, il nuovo film del regista premio Oscar, interpretato dai premi Oscar Denzel Washington e Frances McDormand uscirà nelle sale di tutto il mondo entro ladell’. Apple Original Films e A24 hannunciato che collaboreral nuovo attesissimo film di, “Theof”. Il film, che vanta un cast d’eccezione, sarà proiettato nelle sale di tutto il mondo entro ladi quest’(non c’è ancora una data precisa), prima del lancio su Apple TV +. Oltre a Frances McDormand e Denzel Washington farparte del cast anche Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey ...

Advertising

moviestruckers : #TheTragedyOfMacbeth: Apple Original Films e A24 per il film di #JoelCoen - RBcasting : Apple Original Films e A24 collaborano alla realizzazione di 'The Tragedy of Macbeth' con Denzel Washington e Franc… - CineFacts_ : Scusate ma il #Macbeth di Shakespeare diretto da Joel Coen con Frances McDormand e Denzel Washington IO LO ESIGO SU… - Simone76623275 : RT @ciakmag: Colpaccio #Apple che si prende l'attesissimo #TragedyOfMacbeth di #JoelCoen con #DenzelWashington e #FrancesMcDormand https://… - 3cinematographe : Apple Original Films e A24 collaboreranno alla realizzazione di The Tragedy of Macbeth di Joel Coen, con Denzel Was… -