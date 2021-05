Sophia Loren | è appena arrivata la notizia | l’attrice italiana 86enne vince il David di Donatello

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 13 maggio 2021) Due volte Premio Oscar,ha ricevuto il premiodicome Miglior attrice protagonista per 'La vita davanti a sé' di suo figlio Edoardo Ponti Settimodipremiata come Miglior attrice protagonista per il film 'La vita davanti a sé', diretto dal figlio dell'attrice Edoardo Ponti. Rimane dunque la primatista deidella categoria. L'attrice, 86 anni, ha prevalso su Vittoria Puccini (per '18 regali'), Paola Cortellesi (per 'Figli'), Micaela Ramazzotti (per 'Gli anni più belli'), Alba Rohrwacher (per 'Lacci'). "Madonna mia, aiutatemi", ha detto emozionata, raggiungendo il palco a braccetto del figlio, regista, mentre la platea le tributava una standing ovation. ...