Six Invitational, che partenza dei Mkers! Due vittorie su tre nella prima giornata (Di giovedì 13 maggio 2021) Una prima giornata davvero soddisfacente, quella vissuta dai Mkers al Six Invitational di Rainbow Six Siege. Due successi su tre per il team italiano di esports, a dimostrazione di come i Mkers abbiano tutte le carte in regola per recitare il ruolo di possibile "outsider". La prima affermazione contro Parabellum è stata un crescendo, con una gestione iniziale che ha lasciato il posto ad un'accelerazione nella seconda parte. 7-3 il risultato finale, che ha dato molta fiducia per la gara successiva contro i Ninjas in Pyjamas. Anche in questo match i Mkers non hanno affatto sfigurato, sebbene qualche errore abbia fatto pendere la bilancia dalla parte di NiP. GG @TSM . Chiudiamo la prima giornata del SI con questa vittoria. Grazie a tutti per l'incredibile supporto di ...

