Si vive una volta sola, su Prime Video in streaming da oggi (Di giovedì 13 maggio 2021) Si vive una volta sola, il nuovo film di e con Carlo Verdone, insieme ad Anna Foglietta, Max Tortora e Rocco Papaleo, sbarca su Amazon Prime Video da oggi! Si vive una volta sola, la nuova commedia firmata da Carlo Verdone, sbarca in streaming su Amazon Prime Video da oggi 13 maggio 2021, per la gioia dei numerosi fan in astinenza dai film dell'amatissimo attore e regista. Si vive una volta sola è la storia di tre uomini e una donna. Un quartetto di medici tanto abili in sala operatoria - visto che persino il Papa si affida alle loro cure - quanto inaffidabili, fragili e maldestri nella vita privata. Il Professor ...

